Urteil noch im Gerichtssaal akzeptiert

Das Ehepaar hatte lange in dem Haus in einer Lippstädter Wohnsiedlung gelebt. Man habe mit der Tochter geplant, mehrere Katzencafes zu eröffnen. Als die Tochter mit 19 Jahren vollkommen unerwartet gestorben war, sei alles aus dem Ruder gelaufen. Der Ehemann gab außerdem an, mit dem Bau eines neuen Hauses stark belastet gewesen zu sein.

Die Bilder aus der Prozessmappe verdeutlichen die Umstände in dem Haus.

" Bei allem Verständnis, dann hätten sie sich Hilfe holen müssen ", hielt der Richter entgegen. Er sprach in der Urteilsverkündung von einer " wahnsinnigen Rohheit " und einem erschütternden Fall, der über Wochen extremes Leid über die 167 Katzen gebracht habe.

Nachbarn informierten die Polizei

Im Mai 2023 alamierten Nachbarn die Polizei, weil sie an dem Wohnhaus in Lippstadt einen extremen Verwesungsgeruch bemerkt hatten. Einsatzkräfte fanden daraufhin die stark verwahrlosten und unterernährten Katzen. Der Gestank in dem Haus war so beißend, dass die Helfer nur mit Atemschutz hineingehen konnten.

Die Tierretter waren mehrere Tage im Einsatz, da sich die Katzen auch auf dem Dachboden und in alten Möbeln versteckten. Die Tiere kauerten zum Teil auch hinter Sockelleisten der Küchenzeile.