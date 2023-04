Grevener wegen Mord an Nachbarin verurteilt

Mord erschüttert Menschen im Kreis Steinfurt

Eigentlich stand der Mann wegen Totschlags vor Gericht. Im Laufe der Verhandlung stellte sich aber heraus, dass der Grevener seine 25-jährige Bekannte aus niedrigen Beweggründen - ein Mordmerkmal - umgebracht hatte. Außerdem habe er die Tat im Anschluss verdecken und spätestens dabei die Frau umbringen wollen, so das Gericht. Da die Frau bereits tot war, gab es die zusätzlich Verurteilung wegen versuchten Mordes.

Hundekot in den Rachen gepresst

Zuvor hatte der Staatsanwalt minutiös beschrieben, wie der Angeklagte seine Bekannte in der Nähe ihres Hauses zunächst geschlagen und dann bis zu deren Tod gewürgt hatte. Anschließend habe er ihr Hundekot in den Rachen gepresst. " Wir werten das als Entpersonalisierung. Mit dieser Tat will jemand nichts anderes ausdrücken, als dass das Leben der anderen Person gleichzusetzen ist mit Exkrementen ", sagte die Vorsitzende in Richtung des Angeklagten. Der habe aus einem " nicht nachvollziehbaren Besitzdenken " gehandelt.

Eifersucht als Motiv

In diesem Waldstück bei Saerbeck war die Tote gefunden worden

In der Tatnacht im August 2022 soll es zwischen dem Mann und seinem Opfer zu einem Streit gekommen sein - aus Eifersucht. Die 25-Jährige soll die Gefühle des Mannes nicht erwidert haben und wieder Kontakt zu ihrem Ex-Freund aufgenommen haben. Das habe den Angeklagten tief verletzt, so dessen Verteidigerin.

Angeklagter versteckte Leiche im Wald

Um seine Tat zu verdecken hatte der Mann die Frau im Kofferraum seines Autos in ein Waldstück bei Saerbeck gefahren. Dort habe er sie abgelegt und ihr mit einem Messer tief in den Hals geschnitten sowie in den Bauch gestochen. " Sie haben in Kauf genommen, einen lebenden Menschen zu töten ", betonte die Richterin. " Es ist nur als Versuch zu werten, da die Frau schon tot war ."

