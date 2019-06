Ein 15-Jähriger, der in Wenden seinen Mitschüler erwürgt hat, ist am Donnerstag (13.06.2019) wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die Jugendkammer am Landgericht Siegen ordnete außerdem an, dass der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Motiv wohl verschmähte Liebe

Im Oktober 2018 hatte der damals 14-Jährige seinen zwei Jahre älteren Mitschüler mit bloßen Händen getötet. Im Prozess vor dem Siegener Landgericht stellte sich heraus, dass der Jüngere offenbar in den Älteren verliebt war, aber von diesem zurückgewiesen wurde. Zum Prozessbeginn hatte er die Tat gestanden.