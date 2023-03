Mord an Ehefrau: 15 Jahre Haft

Der Bielefelder, der im vergangenen Sommer seine Ehefrau mit 36 Messerstichen getötet hat, ist zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Bielefelder Landgericht begründete das Urteil damit, dass es sich bei der Tat um Mord aus Heimtücke handele.

Der 51-Jährige habe seine Frau zu Hause erwartet und direkt auf sie eingestochen. Die Staatsanwaltschaft war im Laufe des Verfahrens vom Mordvorwurf abgerückt und forderte nur 12 Jahre wegen Totschlags. Das sah das Gericht offensichtlich anders. Als Motiv nannte das Gericht Eifersucht, da die Frau eine Affäre mit einem Nachbarn gehabt haben soll.

Geständnis gleich zu Beginn des Prozesses

Bereits zu Beginn des Prozesses gestand der 51-Jährige die Tat vollumfassend. Er ließ über seinen Verteidiger erklären, dass er die volle Verantwortung für die Tat übernehme. Auch direkt nach der Tat war der 51-Jährige kooperativ.

Er rief selbst den Notruf und gab an, seine Ehefrau getötet zu haben. Widerstandslos ließ sich der Täter festnehmen. Zum Tatzeitpunkt sei der Verurteilte stark alkoholisiert gewesen, was jedoch nicht zu einem Kontrollverlust geführt habe, so das Gericht in der Urteilsverkündung.

Täter wollte sich selbst einweisen

Zwei Tage vor der Tat hatte der Täter versucht, sich in die stationäre Behandlung der Psychiatrie des Evangelischen Kinikums Bethel einweisen zu lassen. Ärztinnen und Ärzte konnten aber keine akute Gefahr für den Mann oder andere erkennen und nahmen ihn daher nicht stationär auf.

Über dieses Thema berichten wir auch auf WDR 2 in der Lokalzeit OWL am 14.03.2023.