Urteil gegen dealenden Jugendtreff-Mitarbeiter

Sechs Jahre Freiheitsstrafe wegen bandenmäßigen Drogenhandels und Drogenhandels in nicht geringer Menge lautet das Urteil für den 27-jährigen Haupttäter. In dem Jugendzentrum in Gütersloh hatte er ehrenamtlich mitgearbeitet. Auf dem Gelände und in der Umgebung kannte er sich daher gut aus.

Handel mit Marihuana und Kokain am Jugendzentrum

Der Mann nutzte die Wohnung eines 27-jährigen Mitangeklagten als Depot und beobachtete die Lage, während zwei weitere Männer (22 und 24 Jahre alt) die Drogen verkauften. Laut Anklage solle der Haupttäter über acht Monate hinweg einen regen Handel mit Marihuana und Kokain betrieben haben.

Sechs Jahre Haft für Haupttäter

Dafür wurde er jetzt vom Landgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt. Der Mann, der seine Wohnung zur Verfügung stellt, wurde zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Einer der Verkäufer bekam eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und muss zusätzlich 200 Sozialstunden ableisten. Der andere wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

