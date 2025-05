Urananreicherungsanlage Gronau: Betreiber plant Milliarden-Investition

Urenco-Geschäftsführer Jörg Harren bestätigte dem WDR entsprechende Medienberichte. Das britisch-niederländisch-deutsche Gemeinschaftsunternehmen Urenco werde in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde Euro in Gronau investieren. Das, obwohl Deutschland aus der Atomenergie ausgestiegen ist. Hat das Sinn?

Einsatz in ausländischen Atomkraftwerken

Urenco am Standort in Gronau

In der Urananreicherungsanlage in Gronau wird Uran für den Einsatz in Atromkraftwerken vorbereitet. Das geschieht in Zentrifugen, die mittlerweile aber in die Jahre gekommen sind. Die erste Anlage wurde in Gronau vor 40 Jahren in Betrieb genommen.

Urenco plant, diese inzwischen in die Jahre gekommenen Anlagen am Standort Gronau nach und nach zu erneuern. So solle die Gesamtkapazität wieder gesteigert werden, erklärte der Geschäftsführer. Er hat den ausländischen Markt im Blick. " 32 Nationen wollen den Anteil der Kernenergie bei der Versorgung bis zum Jahr 2050 verdreifachen. "

Von diesem - wie der Geschäftsführer sagt - " Aufwärtstrend " will Urenco profitieren: " Wir sind weg von einem stagnierenden und leicht schrumpfenden Markt zu einem wachsenden Markt mit geopolitischer Bedeutung ", so Harren.

Bürgermeister hofft auf neue Arbeitsplätze

Der Bürgermeister der Stadt Gronau sprach von einem " hervorragenden Signal " für die 50.000-Einwohner-Stadt an der deutsch-niederländischen Grenze. Urenco zählt aktuell 400 Arbeitsplätze.

Der Bürgermeister hofft auf weitere: " Die Technik im Betrieb wird erneuert, aber es werden auch Büroarbeitsplätze dort entstehen, in der Fertigung werden Arbeitsplätze neu dazukommen, so dass das für den Wirtschaftsstandort Gronau von besonderer Bedeutung ist. "

Enttäuschung bei Atomkraftgegnern

Atomkraftgegner protestieren seit vielen Jahren

Atomkraftgegner des Aktionsbündnisses Münsterland gegen Atomanlagen sind dagegen verärgert. Sie fordern seit vielen Jahren die Stilllegung der Urananreicherungsanlage in Gronau. Nicht nur, weil sie Atomkraft im Grundsatz ablehnen.

Nach ihrer Überzeugung gehen von den Stoffen, die in der Urananreicherungsanlage anfallen bzw. von dort ins Ausland und wieder zurück per Lkw und Bahn transportiert werden, erhebliche Gefahren aus. Eine Ende sei nicht in Sicht - schon gar nicht mit dieser geplanten Milliarden-Investition.

