Atomkraftgegner planen für Montag (06.04.2020) eine Mahnwache in Münster gegen einen geplanten Bahn-Transport von hochgiftigem Uranhexafluorid von Gronau über Amsterdam nach Russland. Die Anti-Atom-Initiativen erwarten, dass er am Montag starten soll und dabei auch durch Münster rollt.

Uranhexafluorid ist ein Abfallprodukt aus der Urananreicherungsanlage Gronau, das offiziell als Wertstoff gilt. Die Firma Urenco als Betreiberin der Anreicherungsanlage lässt sei Mai vergangenen Jahres in unregelmäßigen Abständen diesen Uranabfall per Zug nach Amsterdam und von dort aus per Schiff nach Russland bringen.

Auflagen wegen Corona-Virus

Um den Protest dagegen zu ermöglichen, haben sich die Stadt Münster und die Organisatoren der Mahnwache darauf geeinigt, dass die Protestierenden einen Mundschutz tragen und einen Abstand von mindestens 1,50 Meter voneinander einhalten müssen. Das teilten die Anti-Atom-Initiativen am Sonntag (05.04.2020) mit.

Nachdem die Stadt Münster die Versammlung zunächst verboten hatte, hatten die Organisatoren Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. Die Konfliktparteien kamen mit ihrem Kompromiss einem Urteil zuvor.

Offener Brief der Stadt

Am Freitag hatte die Stadt selbst in einem offenen Brief an die Firma Urenco das Unternehmen aufgefordert, anstehende Transporte des hochgiftigen Uranhexafluorid von Gronau über Münster zum Seehafen Amsterdam wegen der Coronakrise auszusetzen. Urenco hatte dagegen mehrfach erklärt, auch während der Pandemie an geplanten Transporten festzuhalten.