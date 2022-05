Aktivisten besetzen Strommasten von Urananreicherungsanlage in Gronau

Stand: 03.05.2022, 15:13 Uhr

Sechs Anti-Atom-Aktivisten haben am Dienstagmorgen zwei Strommasten an der Urananreicherungsanlage in Gronau besetzt. An den Masten, die der Versorgung der Anlage dienen, haben sie zwei Protestbanner entrollt.