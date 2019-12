Atomkraftgegner und Umweltaktivisten wollen am Montag (09.12.2019) gegen einen möglichen Transport von Gronau nach Russland demonstrieren. Anscheinend soll am Montag ein Sonderzug mit Uranmüll von der Urananreicherungsanlage in Gronau aus starten, erklärte der Arbeitskreis Umwelt am Freitag in Gronau. Ein Zwischenstopp soll der Hafen in Amsterdam sein.

Grenzüberschreitende Proteste angekündigt

Der Arbeitskreis rief gemeinsam mit anderen Organisationen grenzüberschreitend zur Teilnahme an Protesten auf. Bisher seien in Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden rund ein Dutzend Protestaktionen geplant. Angekündigt sind unter anderem eine Mahnwache am Montagmorgen vor der Urananreicherungsanlage in Gronau sowie Protestaktionen unter anderem in Ochtrup, Münster, Hamm und Mönchengladbach. Zur Teilnahme an den Protestaktionen rief auch der "Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz" auf.

Anti-Atomkraft-Initiativen hatten bereits im September von der Bundesregierung einen Exportstopp für angereichertes Uran aus Gronau und Brennelemente aus dem niedersächsischen Lingen gefordert. Das "Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen" hatte Bundesumweltministerin Schulze in einem Schreiben um eine entsprechende Gesetzesänderung gebeten.