Ein umstrittener Urantransportzug hat sich am Dienstag von Gronau in Richtung Russland in Bewegung gesetzt. Kurz nach dem Start haben Aktivisten die Weiterfahrt in Burgsteinfurt für kurze Zeit blockiert. Nach Informationen der Atomkraftgegner hat sich ein Aktivist von einer Autobahnbrücke bei Münster-Häger abgeseilt.

Per Zug und Schiff nach Russland

Die Uran-Firma Urenco hatte dem WDR bestätigt, im Dezember 600 Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid nach Russland liefern zu wollen. Der Abfallstoff aus der Urananreicherung gilt offiziell als Wertstoff. Ein Zwischenstopp soll wie bei den bisherigen Transporten der Hafen in Amsterdam sein. Dort ankert ein Schiff, das den Uranmüll weiter nach Russland bringen soll.

Atomkraftgegner protestieren

Entlang der Transportstrecke durch das Ruhrgebiet haben Atomkraftgegner erneut Proteste angekündigt. Weil die Aktivisten damit gerechnet hatten, dass der Uranzug am Montag (10.12.2019) starten würde, gab es schon mehrere Protestaktionen unter anderem in Ochtrup, Drensteinfurt, Altenberge, Hamm und Steinfurt. In Münster hatten sich auch russische Umweltaktivisten an einer Mahnwache am Hauptbahnhof beteiligt.