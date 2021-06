Landunter in Laer

"Ich kann gar nicht glauben, was ich hier sehe", sagt ein älterer Mann, der sich bei starkem Regen vor die Tür getraut hat. "Ich wohne hier seit über 50 Jahren. So etwas habe ich noch nicht erlebt." Der Mann zeigt auf die Wassermassen um ihn herum. "Die Bilder, die ich hier sehe, kann ich gar nicht begreifen. Das Wasser hat so eine Gewalt, dass ein Blumenkübel - sicherlich 150 Kilo - so einfach mal 20 Meter weiter gespült wurde."

Soviel Regen wie in einem ganzen Juni-Monat

Die ganze Nacht lang war die Feuerwehr in Laer im Einsatz.

Das war am Donnerstagabend (03.06.2021). Nach Auskunft des Wetterdienstes hatte es in Laer und Umgebung innerhalb von sechs Stunden soviel geregnet wie in einem ganzen Juni-Monat, bis zu 50 Liter pro Quadratmeter. Zuerst sammelte sich das Wasser auf Feldern außerhalb des Ortes, floß dann ab in einen Bach, der daraufhin zu einem reißenden Fluss anschwoll und so halb Laer flutete. Straßen, Keller und Tiefgaragen standen unter Wasser.

Gemeinde richtet Notunterkunft ein

Die Bewohner retteten aus ihren Kellern, was zu retten war.

Die ganze Nacht hindurch war die Feuerwehr im Einsatz, bis zum frühen Freitagmorgen. Die Aufräumarbeiten dauern an. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Mindestens zwei Wohnungen sollen unbewohnbar sein. Die Gemeinde richtete eine Notunterkunft ein.

