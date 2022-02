Unverpackt-Läden: Siegen flop, Olpe top

In Olpe setzt Gründerin Melanie Krawitz seit Herbst 2020 auf ein breit aufgestelltes Konzept: Neben den klassischen Unverpackt-Waren findet man Obst und Gemüse, Feinkost, Getränke und Geschenkideen im Regal. "Das ist wichtig und sorgt dafür, die Kunden an uns zu binden" , so Melanie Krawitz.

Die Inhaberin ist die treibende Kraft in ihrem Laden, ist rund um die Uhr vor Ort und berät jeden Kunden individuell.

Unverpackt einkaufen: So geht's

Im Unverpackt-Laden wird alles in Gläsern verpackt

Wer unverpackt einkaufen will, braucht Gläser zum Abfüllen. Die kann man selbst mitbringen oder im Laden ausleihen. Die Gläser werden zunächst leer gewogen. An der Kasse wird das Gewicht der Verpackung dann wieder abgezogen.

Kaufen und Verweilen

Im Unverpackt-Laden von Melanie Krawitz gibt es außerdem ein Bistro. Hier gibt es Frühstück und Mittagessen mit Zutaten aus dem Laden. "Viele Kunden fragen danach und gehen nach dem Essen noch bei uns einkaufen" , sagt sie.

Ein solches Bistro fehlte Lena Hüttebräucker in Siegen. Ihr Unverpackt-Laden musste Insolvenz anmelden. Seit seiner Gründung Ende 2019 war er nie richtig in die Gewinnzone gekommen.

Lena Hüttebräucker gibt in Siegen auf

Für Lena Hüttebräucker trägt auch die Pandemie eine Mitschuld: "D urch Corona waren viele Kunde skeptisch, was unverpackte Ware anbelangt. Außerdem konnten wir viele Werbeaktionen nicht durchführen, die wir dringend gebraucht hätten."

Trotz Unterstützung keine Zukunft