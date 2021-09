Unternehmer aus Espelkamp bangt um afghanischen Mitarbeiter

Mittlerweile befindet der Mitarbeiter sich in Afghanistan direkt an der geschlossenen Grenze zu Pakistan. Hilfe zu leisten ist für Jürgen Tönsmann schwierig. Die Islamisten haben alle Konten vor Ort gesperrt, finanzielle Hilfe aus Espelkamp ist also unmöglich. Auch sonst ist der Mitarbeiter in Afghanistan auf sich allein gestellt.

Mitarbeiter hofft auf Öffnung der Grenze