Trocknungsgeräte surren. Mitarbeiter stemmen Putz von den Wänden, aus den Schaltschränken der Maschinen baumeln Kabel. Die Werkshallen der Taditionsfirma Trurnit in Altena bieten nach dem Hochwasser ein Bild der Zerstörung.

Die Elektrik ist kaputt, Maschinen stark beschädigt. Die Situation war lebensgefährlich: „Das Wasser ist hier 2,50 Meter hoch durch die Werkshallen geflutet, hat alle Maschinen überspült. Der Druck war so groß, dass es eine gemauerte Wand weggerissen hat! Gut, dass da keiner dahinter her gegangen ist,“ sagt Katharina Trurnit, die am Tag der Katastrophe von der Feuerwehr evakuiert werden musste.

Die Hochwasserkatastrophe in Altena war anders als alles, was es bisher gegeben hat. Es war nicht nur das gewohnte Lennehochwasser: Kleinere Zuflüsse wie die Rahmede wurden zu reißenden Strömen.

„Wegen Schimmel muss jetzt der Putz runtergehauen werden“ , sagt Katharina Trurnit. Die 42 jährige Betriebswirtin leitet das Familienunternehmen, das 1845 als Drahtzieherei gestartet war. Jetzt steht sie vor einer großen Herausforderung - vielleicht der größten in der langen Firmengeschichte. Schäden beziffern kann sie noch nicht.

Wann läuft die Produktion wieder?

Das Wichtigste für sie: Die Produktion muss schnell wieder ans Laufen kommen, damit die Kunden beliefert werden können. Schwierige Gespräche mit Versicherungen stehen an. In den Maschinen sind überall noch Reste von Dreck und Schlamm.

Allein über 130 Elekromotoren müssten ausgebaut und bei einer Spezialfirma gereinigt werden, erklärt Betriebsleiter Michael Kather. Wann die Firma für Befestigungstechnik an der Rahmede wieder technologisch anspruchsvoll Schrauben produzieren kann, ist zur Zeit noch gar nicht abzusehen.

Betrieb im Ausnahmezustand

Ausnahmezustand auch vor der Halle. Schrauben waschen, Schlammreste beseitigen, heißt die neue Aufgabe für Buchhalterin Kirsten Göhlert. Eigentlich hätten sie jetzt alle 3 Wochen Betriebsferien - aber die Mitarbeiter haben ihre Urlaube abgesagt. Jeder hilft und macht einfach das, was gerade nötig ist.