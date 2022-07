Uniklinik-Streik in Münster nach elf Wochen beendet

Pflegedirektor Thomas van den Hooven saß mit am Verhandlungstisch, auf der Arbeitgeber-Seite. Den jetzt abgeschlossenen "Tarifvertrag Entlastung" bezeichnet er als "einen Meilenstein für die Pflege" . Dieser Abschluss sei zwar "schmerzhaft, weil teuer für die Kliniken, aber auch notwendig. "

Pflegedirektor Thomas van der Hooven freut sich über den Tarifabschluss

So schnell werde sich der Normalbetrieb am Uniklinikum nicht wiederherstellen lassen, glaubt der Pflegedirektor. "Jetzt den Schalter sofort wieder auf das Arbeitspensum umstellen, wie vor dem Streik, das wird nicht gehen." Denn von insgesamt 36 OP -Sälen sind derzeit nur etwa 15 in Betrieb.

Pflegekräfte erleichtert über Streikausgang

Die Pflegefachkräfte streikten für bessere Arbeitsbedingungen und tarifvertraglich festgelegte Entlastungen. Nach elf Wochen Streik freut sich die UKM -Intensiv-Schwester Laura Blind, wieder Patienten helfen zu können: " Ich bin heute mit einem großen Gefühl der Erleichterung zur Arbeit gegangen. "

UKM Intensivschwester Laura Blind an ihrem ersten Arbeitstag nach 11 wochen Streik

Pflegefachkraft Paula Klaan geht es ähnlich. " Am meisten freut mich, dass wir nicht nur für uns, sondern auch für die Mitarbeiter aus den anderen Bereichen - Service, Zubringerdienste, IT , Küche oder Bäckerei - Zugeständnisse erringen konnten. "

Patient: " Sehr glücklich über Ende des Streiks "

Winfried Karthaus freut sich über das Ende des Streiks

Den elfwöchigen Streik an der Uniklinik haben besonders Patienten zu spüren bekommen. Auch Winfried Karthaus. Der 75-Jährige leidet seit Jahren unter Parkison. An der Uniklinik Münster sollte eine spezielle Operation an seinem Gehirn durchgeführt werden.

Vier Mal wurde diese OP wegen des Streiks verschoben. Nun freut er sich, dass er bald in der Uniklinik Münster operiert wird.