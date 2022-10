Uni Bielefeld: Partyzettel ruft zu sexuellen Übergriffen auf

Traditionell beginnt das Studium für die Erstsemester an der Universität Bielefeld mit der sogenannten Orientierungswoche. Auch die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften hat sich dafür ein Programm ausgedacht. Ein Aufgabenzettel wurde durch den Campusradiosender Hertz 87.9 an die Öffentlichkeit gebracht und hat eine Welle der Empörung über den Inhalt ausgelöst.

Auf dem Zettel werden die neuen Erstsemester aufgefordert, im Zuge einer Kneipentour bestimmte Aufgaben zu erledigen um Punkte zu erhalten. Wenige Punkte gibt es für "Tanzt einen Walzer" , oder "Folgt wiwi_bielefeld auf Instagram".

Aufforderungen wie "Gebe 5 Frauen einen Klaps auf den Hintern (Männer)" , " Macht einen Kusskreis (mind. 3 Personen) " und "Sei ein Flitzer auf dem Weg von einer zur anderen Station (oben ohne, bzw. ohne BH reicht aus)" geben viele Punkte.

Fachschaft übernimmt Verantwortung

Der Aufgabenzettel in dieser Form sei kein Einzelfall. Eine namentlich nicht erwähnt werden wollender Student bestätigt, dass es Aufgabenzettel dieser Art bereits in den letzten Semestern gegeben haben soll, mit kleinen Unterschieden.

Aufgang zum Hauptgebäude der Uni Bielefeld

Mittlerweile hat auch der Vorstand der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften mit einem offiziellen Statement auf die Vorwürfe reagiert. Eine Kneipentour mit Aufgaben, die auf freiwilliger Basis bewältigt werden können, sei Teil der Orientierungswoche, aber: " In der abgelaufenen Orientierungswoche befanden sich darunter Aufgaben, die den Werten der Fachschaft in jeder Form widerstreben. Sexualisierte Gewalt gegenüber Personen jeglichen Geschlechts ist auf das Schärfste zu verurteilen und wird von der Fachschaft in deutlichster Form abgelehnt. Wir bedauern sehr, dass in Form des Zettels Druck ausgeübt wurde und bitten bei den Betroffenen um Verzeihung ".

Shitstorm für Fachschaft

Besonders im Netz verbreitete sich der in einer Instagram-Story geteilte Beitrag über den Partyzettel der Fachschaft schnell von Hertz 87.9. Postings auf den Social-Media Plattformen Twitter und Reddit sammelten Tausende empörte Kommentare. Der Reddit-User bond0815 etwa stellt die Frage: "Alter, was ist denn das für ein Studiengang und welche Uni? Klingt ja mehr nach Ballermann".

Um die Vorfälle aufzuarbeiten, will die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften jetzt das Gespräch mit den verantwortlichen Personen suchen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Von Konkrete Maßnahmen war in dem Statement keine Rede.

Über dieses Thema berichten wir am 20.10.2022 im WDR Fernsehen in der Lokalzeit OWL um 19.30 Uhr.