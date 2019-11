Die Unfallforscher der Versicherungen fordern mehr Sicherheit an Lkw zum Schutz von Fußgängern. Die Notwendigkeit demonstrierten sie am Donnerstag (07.11.2019) bei einem Crash-Test in Münster. Das Hauptproblem sei der Moment, in dem der Lkw anfährt. Dann passieren die schlimmsten Unfälle.

Lkw-Fahrer übersehen zu häufig Fußgänger

In einem solchen Moment sehe der Fahrer nicht genau, was sich direkt vor ihm abspielt, so die Unfallforscher. 2018 sind in Deutschland 54 Menschen nach einem Unfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Den jüngsten Fall im Münsterland gab es erst am vergangenen Wochenende auf einem Autohof in Senden.

Training der Lkw-Fahrer soll optimiert werden

Die Unfallforscher fordern: Die Notbremstechnik der Lkw müsse verbessert werden. Und zwar so, dass das Anfahren automatisch verhindert wird, wenn ein Fußgänger davor steht. Außerdem soll das Training der Lkw-Fahrer optimiert werden und helfen würden wohl auch tiefer gesetzte Führerhäuser, damit der Fahrer besser sieht.