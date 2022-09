Streit wegen Rauchen im Auto: Mann lebensgefährlich verletzt

Der 31-jährige Mann aus Emsdetten fuhr nach Angaben der Polizei als Beifahrer bei einem 51-Jährigen aus Lippstadt mit. Offenbar gerieten die beiden in Streit, weil der Jüngere rauchen wollte. Sie hielten am Straßenrand am Ortsrand von Salzkotten an.

Männer streiten wegen Zigarette im Auto

Der 31-jährige Emsdettener stieg aus dem Auto aus und stellte sich neben den Wagen. Der 51-jährige Fahrer aus Lippstadt wollte offenbar ohne seinen Beifahrer losfahren. Dabei erfasste er aus bisher unbekannten Gründen den anderen Mann mit dem Auto. Der Emsdettener stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt, so die Polizei.

31-Jähriger in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Bielefelder Klinik. Die Straße blieb für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei sichert aktuell noch die Spuren.

