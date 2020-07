12-jähriger stirbt nach Unfall mit Aufsitzmäher

Tragisches Unglück am Montagabend (06.07.2020) in Wilnsdorf-Wilgersdorf. Ein 12-Jähriger ist mit einem Aufsitzmäher tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Junge auf dem Aufsitzmäher in einem Wohngebiet unterwegs. Auf dem Anhänger waren zwei gleichaltrige Mädchen.

Mauer herunter gestürzt

Auf einer abschüssigen Straße kam das Gespann von der Strecke ab, fuhr durch eine Hecke und stürzte eine Mauer herunter. Warum, ist noch völlig unklar. Dabei wurde der 12-jährige Junge so schwer verletzt, dass er noch am Abend in einem Krankenhaus starb.

Die beiden anderen Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei will jetzt ermitteln, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Stand: 07.07.2020, 07:01