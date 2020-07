Am Mittwochabend (15.07.2020) kam es in Werther im Kreis Gütersloh zu gleich zwei schweren Unfällen an einem Abend. Ein 18-jähriger Fahranfänger starb am Donnerstag (16.07.2020) im Krankenhaus.

18-Jähriger prallt in Baufahrzeug und wird tödlich verletzt

Ein 18-Jährige fuhr am Mittwochabend aus Werther in Richtung Häger, als er nach einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Fahranfänger verlor die Kontrolle über seinen Oldtimer. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Er prallte mit der Fahrerseite in ein Baufahrzeug.

Die Rettungskräfte mussten das Autodach abschneiden, um den jungen Mann befreien zu können. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen. Hier starb er nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag.

Motorradfahrer stürzt

Im gleichen Zeitraum gab es in der Nähe einen schweren Motorradunfall. Ein 59-jähriger Motorradfahrer verlor beim Herausfahren aus einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Bike. Warum ist laut Polizei noch unklar. Er stürzte und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.

Auch er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht. Lebensgefahr sei auch bei ihm nicht auszuschließen, so die Polizei.

Stand: 17.07.2020, 08:07