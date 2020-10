Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall in Eslohe

Bei einem Verkehrsunfall in Eslohe (Hochsauerlandkreis) ist am Montag ein Lkw -Fahrer ums Leben gekommen. Das Fahrzeug des Mannes war nach Polizeiangaben im Ortsteil Sieperting von der Straße abgekommen. Es krachte in das Gebäude einer Fabrik - und zwar in einen Aufenthaltsraum für Mitarbeiter, der leer war.

Auf Fotos ist zu sehen, wie selbst noch der Container hinter der Fahrerkabine tief in dem Aufenthaltsraum steckt. Der Aufprall war so stark, dass der Lkw-Fahrer noch am Unfallort starb.

Für die Bergungsarbeiten wurde die Landstraße 519 bei Eslohe voll gesperrt. Die Polizei rechnet damit, dass das auch noch längere Zeit dauern wird - vermutlich bis in den späten Nachmittag.

Stand: 05.10.2020, 16:00