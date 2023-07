Umzug mit 100 Tieren: Coesfelder Tierheim bekommt neue Unterkunft

Stand: 17.07.2023, 10:00 Uhr

Mehr als 100 Tiere werden in den kommenden Tagen ihr altes Domizil vor den Toren Dülmens verlassen, um in den Westen der Stadt Coesfeld zu ziehen. In ein neues, großes Tierheim. Die ersten Tiere kommen am Vormittag an.

Von Katja Corina Bothe