Für die rund 230 Lehrer und Kinder heißt es schon bald Kofferpacken. Das bedeutet Stress für alle. Auch für die Schulleitung. Schulleiterin Christine Schaumann hat seit der Ankündigung viele Abstimmungsgespräche mit Eltern, Vertretern der Stadt und der Busgesellschaft geführt. " Das ist natürlich schon eine Herausforderung und echt eine Herkulesaufgabe, mit einer ganzen Schule umzuziehen. "

Kritik von einigen Eltern

Bis die Bauarbeiten beendet sind, werden die Schüler in der Albert-Schweitzer-Schule unterrichtet.

Den Umzug in die ehemalige Albert-Schweitzer-Hauptschule sehen viele Eltern sehr kritisch. Sie befürchten zu lange Fahrtzeiten der Busse und dass die Räume in der ehemaligen Hauptschule nicht rechtzeitig fertig werden. Die Zeit drängt also. An beiden Standorten.

Damit die Gebäude der Grundschule aus den 60er Jahren noch bis zum Ende des Schuljahres genutzt werden können, wurden einige Mängel kurzfristig behoben. Wie etwa in den Treppenhäusern. Im Brandfall dienen sie als Rettungswege. Dort wurden neue Decken eingezogen, neue Fluchttüren eingebaut.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten

Die Schulgebäude sind noch aus den 60er Jahren und weisen Brandschutzmängel auf.

Die Bauarbeiten könne man nicht in den Ferien erledigen. "Das ist von der Maßnahme zu umfangreich“ , erklärt Andreas Beckmann Gebäudemanager von der Stadt Lüdenscheid. Auch andere Alternativen für die ehemalige Hauptschule kommen nicht in Frage, betont Bürgermeister Sebastian Wagemayer.

"Wir haben ein funktionierendes und bestehendes Schulgebäude. Und aus pädagogischer Sicht ist es sehr, sehr viel besser in ein Schulgebäude zu ziehen, als in Containerlösungen, in eine umgebaute Firma oder sonst irgendwas." Deswegen bleibt Lehrern, Schülern und Eltern nichts anderes übrig, als weiter Koffer zu packen. Für ihren Umzug im Sommer in andere Schulgebäude.