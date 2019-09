Nach den Ermittlungsfehlern in den Missbrauchsfällen Lügde strukturiert sich die Kriminalpolizei im Kreis neu. Ab sofort arbeiten die Beamten von nur noch von drei Standorten aus.

Personalstärke soll gesteigert werden

Es soll keine Kripobeamten mehr in den Außenstellen in Lage und Blomberg geben. Die Kräfte werden in Detmold, Lemgo und Bad Salzuflen gebündelt. Dadurch soll eine kontinuierliche Personalstärke gewährleistet werden. Mitarbeiter sollen in Sachen Kindesmissbrauch sensibilisiert und weiter gebildet werden. Dazu wird es Änderungen in den internen Abläufen und bei der Computer-Ausstattung geben. Hintergrund sind die Pannen im Fall Lügde.