Entschuldigung des Priesters

Jetzt hat der Priester nach Angaben des Bistums Anfang Juni an Bischof Genn geschrieben, dass er seine Äußerungen vom vergangenen Jahr bedauere und alle Menschen, die er verletzt habe, um Entschuldigung bitte. Von seinen damaligen Äußerungen distanziere er sich absolut. Er bedauere, dass seine Aussagen im WDR-Interview " die Opfer wieder zu Opfern " gemacht hätten.

Das Bistum wertet den Brief als glaubhafte Bitte um Entschuldigung und will dem Priester zumindest Gottesdienste in kleinem Rahmen erlauben, zum Beispiel in Altenpflegeheimen. Zum Thema sexueller Missbrauch darf sich der 80-jährige hingegen nicht äußern, auch die Entgegennahme der Beichte bleibt ihm untersagt.

Zurückhaltende Reaktionen

Von Amtsträgern aus der Heilig-Geist-Gemeinde in Münster waren zunächst keine Reaktionen zu erhalten. Die Menschen auf der Straße im Umfeld der Kirche reagierten mit Unverständnis und teilweise mit Entsetzen. Die Vorsitzende der Chorgemeinschaft Heilig Geist, Michaela Kastner äußerte sich verwundert über den Zeitpunkt der Entscheidung, ausgerechnet in den Ferien. Für sie bleibt ein bitterer Beigeschmack: "Ich hoffe nur, dass die Entschuldigung wirklich ernst gemeint ist."