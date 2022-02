Ukrainerinnen planen Friedensdemo in Bielefeld

Mit Entsetzen verfolgen Liana Demchenko und Olena Turow die Nachrichten von der russisch-ukrainischen Grenze. Sie machen sich Sorgen um die Menschen dort.

"Man ist ständig am Telefonieren"

Liana Demchenko studiert Psychologie in Bielefeld, doch viele ihrer Freunde und Verwandten leben in der Ukraine. "Man ist ständig am Telefonieren oder am Chatten mit Verwandten, Bekannten, Freunden aus der Ukraine. Auch hier möchte man was bewegen und den Menschen zeigen, dass wir da sind und dass wir lebendige Menschen sind und es geht ja um Leben und Tod.“

Aufruf zur Demo übers Internet

Die beiden Frauen möchten sich mit anderen Menschen aus der Ukraine vernetzen und eine Gemeinschaft bilden. Über das Internet rufen sie Ukrainerinnen und Ukrainer aus Bielefeld und ganz OWL dazu auf, zu ihrer Demo am Freitag zusammenzukommen.

Olena Turow arbeitet im Integrationszentrum in Bielefeld. Sie hofft, dass viele Menschen kommen. "Sich zeigen, Präsenz zeigen, einfach da sein. Mal einmal die Fahne schwingen lassen, das ist wichtig" , findet die gebürtige Ukrainerin. Ihr Aufruf richte sich an alle Menschen, deren Herz für den Frieden schlage, egal welche Herkunft.

Sorge um die Zukunft wächst

Wie viele zur Demo kommen, wissen die beiden Frauen noch nicht. Doch sie werden da sein: Um 16 Uhr vor dem Rathaus und ihre Botschaft in die Welt schicken. "Ich hoffe, dass wir Unterstützung von Europa und von Amerika haben, weil alleine schaffen wir es nicht" , sagte Liana Demchenko mit Tränen in den Augen. Sie hofft auf eine friedliche Lösungen im Konflikt zwischen ihrem Heimatland und Russland.