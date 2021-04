Diebe stehlen Schloss-Uhrzeiger in Münster

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtet hatten, wie vier der Jugendlichen in der Nacht zu Samstag auf das Baugerüst am Schloss geklettert waren. Derzeit wird der Hauptflügel des Schlosses saniert, das Baugerüst reicht fast an die Schlossuhr in rund 25 Metern Höhe heran. Die Jugendlichen montierten die Zeiger der Uhr ab, zwei weitere waren unten stehen geblieben.

Sechsköpfige Diebes-Gruppe

Als die Beamten am Schlossplatz eintrafen waren die Täter gerade dabei, sich am Boden mit ihrer Beute zu fotografieren. Sie flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Einen 16-Jährigen konnten die Polizisten noch in der Nähe stellen.

Die Schlossfassade wird derzeit saniert

Im Schlossgarten fanden die Beamten einen Rucksack mit einem Zeiger der Schlossuhr sowie dem Handy des 16-Jährigen und einen weiteren Zeiger in einem Gebüsch des Parks. Später stellte sich die gesamte sechsköpfige Diebes-Gruppe im Alter von 15 bis 17 Jahren auf einer Polizeiwache.

Bereits zweiter Zeiger-Diebstahl

Schon im vergangenen Sommer waren die Zeiger gestohlen worden und über Monate verschwunden bis sie später reumütig zurückgelegt wurden. Das Wiederanbringen kostete eine mittlere vierstellige Summe. Nun sollen die Zeiger erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder montiert werden.