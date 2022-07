Überwachungsflüge gegen Waldbrände

Am Dienstag und Mittwoch sollen pro Tag je zwei Flüge starten: Einer am Vormittag und einer am Nachmittag. Die Flugroute geht dabei im „Zick-Zack-Kurs“ über die Gebiete rund um das Naturschutzgebiet Senne, große Moorflächen und Waldgebiete in Ostwestfalen-Lippe.

Ziel der Überwachungsflüge sei es, schnell Informationen über mögliche Feuer in einem Wald oder einem Graslandgebiet zu bekommen und die Feuerwehrleitstellen der Kreise zu informieren.