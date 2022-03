Ukraine-Krieg: Ihre Hilfsangebote

Aber auch viele private Initiativen wollen hier vor Ort im Münsterland die Menschen aus und in der Ukraine unterstützen. Und die Ideen dafür sind vielfältig.

Was machen Sie? Begleiten Sie Menschen aus der Ukraine auf ihrem Weg zu den Behörden? Bieten Sie Ihnen Wohnraum? Können Sie beim Deutschlernen helfen? Oder setzen Sie einfach "nur" ein Zeichen für den Frieden und das auf besonders kreative Weise?

Einen vollständigen Überblick können wir leider nicht gewährleisten, aber einen kleinen Ausschnitt können wir zeigen, wie das Münsterland den Menschen in der Ukraine zu helfen versucht (Auflistung erfolgt in der Reihenfolge, in der uns die Informationen erreichen):

So hilft das Münsterland

20.03.2022

Doku-Film "Klitschko"

Die Klitschkos bei der Premiere ihres Films 2012

Das Cineplex Münster zeigt am Sonntag, 20.03.2022, um 18 Uhr den Dokumentarfilm "Klitschko" über den Lebensweg der beiden ukrainischen Brüder. Alle Einnahmen sowie zehn Prozent des Gastro-Tagesumsatzes gehen an die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder". Diese Aktion findet bundesweit an diesem Tag in rund 450 Cineplex-Kinos statt.

Fußball für den guten Zweck

Arminia Ibbenbüren kickt für den guten Zweck

Am Sonntag, 20.03.2022, spielt um 13 Uhr die A-Jugend von Arminia Ibbenbüren gegen die U19 von Schalke 04 in der dritten Runde des Westfalenpokals. Alle Eintrittsgelder sollen für die Ukraine-Hilfe gespendet werden.

Malteser Kochaktion

Mit einer Kochaktion sammeln die Malteser Spenden

Die Halterner Malteser bauen am Sonntag, 20.03.2022, ihre Feldküche auf dem Halterner Marktplatz auf. Ab 11 Uhr gibt es Würstchen, Erbsensuppe und alkoholfreie Getränke. Alle Einnahmen werden an Malteser International gespendet und kommen auch der Ukraine-Hilfe zugute. Die Aktion schließt sich nahtlos an die Aktion "41 Stunden für den Frieden", dem Gebetsmarathon der Pfarrgemeinde St. Sixtus an.

17.03.2022

Lichtinstallation für den Frieden

Der Brunnen - Symbol für Frieden und Toleranz

Am Donnerstag, 17.03.2022, soll eine Lichtinstallation am Brunnen-Kunstwerk "Sketch for a Fountain" an der Kreuzschanze in Münster ein Zeichen für den Frieden setzen. Der Brunnen selbst, so die Veranstalter, sei ein Symbol für Frieden und Toleranz. Bei diesem ersten Brunnentreffen sollen nun Solidarität und Anteilnahme mit den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen gezeigt werden.

Ohne Termin

Angehende Priester helfen Flüchtlingen

Angehende Preister helfen Geflüchteten in Lwiw

Das Bistum Münster unterstützt finanziell ein Projekt im ukrainischen Lwiw. Dort engagieren sich 186 angehende Priester, deren Studienzeit ausgesetzt wurde, in der Betreuung von Geflüchteten. Mit seiner Fachstelle Weltkirche hilft das Bistum Münster seit Kriegsbeginn bei insgesamt zwölf Projekten in der Ukraine und bei zweien in Rumänien, bei denen es ebenfalls um die Unterstützung von Geflüchteten geht.