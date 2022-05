Vor 14 Monaten dann hat Michael Hanses den Entschluss gefasst, sich einer Schlauchmagenoperation zu unterziehen. Für ihn der letzte Ausweg. Warum, erzählt er im Interview.

WDR: Was bedeutet es für Sie, übergewichtig zu sein?

Michael Hanses: Übergewichtig zu sein bedeutet für mich, dass ich in vielen Sachen eingeschränkt bin. Durch mein Gewicht kann ich vieles nicht so ausüben, wie ich es gerne möchte.

Michael Hanses kämpft gegen sein Übergewicht

Spielen mit meinen Kindern, Freizeitaktivitäten, Sport. Das ist das, was mich am meisten stört. Denn ich möchte eigentlich noch so viel ausprobieren. Durch das Übergewicht habe ich Probleme mit den Knien, Probleme mit den Gelenken. Da will ich raus.

WDR: Welche Ängste haben Sie in diesem Zusammenhang?

Hanses: Ich habe Angst, nicht mehr lange für meine Kinder da zu sein. Ich möchte meinen Kindern beistehen, so lange es geht - das ist mein Hauptantrieb.

Ich möchte auch selber länger leben. Wer weiß, wie es ist, wenn ich so weiter leben würde. Die anstehende Operation ist meine letzte Chance auf ein längeres und vor allem gesünderes Leben.