Typisierungsaktion mit 10.000 Berufsschülern im Kreis Paderborn

Die Typisierungsaktion läuft die ganze Woche und findet am Mittwoch (6.12.2017) sogar an drei Berufsschulen gleichzeitig statt. Ein Wattestäbchen mit der Mundschleimhaut des potenziellen Spenders reicht für eine Registrierung aus.

Braucht ein Blutkrebs-Patient eine Stammzellen-Transplantation, soll die Knochenmarkspenderdatei die weltweite Suche nach einem genetischen Zwilling erleichtern. Allein an den Paderborner Berufsschulen ließen sich in den vergangenen Jahren mehr als 9.000 Schüler registrieren. 177 von ihnen haben bislang tatsächlich Stammzellen gespendet und so in vielen Fällen Leben gerettet. An der diesjährigen Registrierungsaktion beteiligen sich insgesamt sechs Berufsschulen in Paderborn und Büren.

Stand: 06.12.2017, 05:54