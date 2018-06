Rund 100.000 Türken aus der Region rund um Münster konnten im Generalkonsulat ihre Stimme abgeben. Bislang haben sich rund 30.000 türkischstämmige Menschen beteiligt, Generalkonsulin Pinar Kayseri rechnet mit einer Wahlbeteiligung von knapp 30 Prozent. Der türkische Präsident Recep Erdogan hatte die ursprünglich erst für das kommende Jahr geplante Wahl vorverlegt. Von dem Wahlergebnis für ihn und seine Partei AKP hängt ab, wie sehr er seine Macht in der Türkei ausbauen kann.

Wahlbeobachter kritisierten den Ablauf

Mehmet Karaman ist Wahlbeobachter der Opposition, der pro-kurdischen HDP . Deren Vorsitzender Demirtas sitzt in der Türkei schon lange in Haft. Auch in Münster, so Karaman, hätten es Kurden bei der Wahl schwer. Viele seien wieder weggeschickt worden, weil sie angeblich nicht im Wählerverzeichnis eingeschrieben seien. Und anders als die Beobachter anderer Parteien dürften HDP -Vertreter nicht kontrollieren, was beim Abtransport der Stimmen von Münster in die Türkei passiert.

Generalkonsulin weist Kritik zurück

Außerdem habe die AKP , die Partei Erdogans, ihre Anhänger „busseweise“ nach Münster gebracht. Pinar Kayseri, die Generalkonsulin aus Münster, weist diese Vorwürfe zurück. In Münster laufe alles korrekt. Am 24. Juni wird in der Türkei gewählt. Dann werden auch die Wahlergebnisse aus dem Generalkonsulat in Münster veröffentlicht.

