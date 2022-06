Wie Landwirte mit kreativen Ideen der Dürre trotzen

Landwirte in Deutschland haben in den letzten Jahren viele Erfahrungen mit Dürre gemacht. Und sie werden sich darauf einstellen müssen, dass es so weitergeht. Kreative Ideen sind gefragt – Bauern aus Westfalen haben schon Erfolge mit ihren Ideen.

Satellitenbilder zeigen fruchtbare Böden an

Fabian Karthaus aus Ostwestfalen-Lippe will die ertragreichsten Areale seiner Äcker finden.

Fabian Karthaus im Kreis Paderborn arbeitet auf seinen Feldern mit Technologie. Per Satellitenaufnahmen findet er fruchtbaren Boden auf dem Acker. Mit einem Ampelsystem ordnet die Karte ein, wo fruchtbarer und wo weniger fruchtbarer Boden zu finden ist.

Technologie gleicht Trockenheit aus

So findet der ostwestfälische Landwirt heraus, wo in den letzten Jahren viel Ertrag war und wo wenig. Er will das Saatgut an unfruchtbaren Stellen nicht verschwenden.

Der Bürener Landwirt lässt sich anzeigen, wo seine Maschinen viel aussäen werden.

Seinen Traktor hat Fabian Karthaus deswegen umgerüstet: Die Maschine säht nur da, wo es laut Satellitenbildern sinnvoll ist. Das führt dazu, dass die Ernte nicht schrumpft.

"Vor zehn Jahren war das Wetter noch gleichmäßig und planbar. Die Technologie gleicht jetzt das aus, was das Wetter vielleicht an Kapriolen reinbringt. Das ist wirklich beachtlich, weil die Erträge zumindest gleichbleibend sind." Fabian Karthaus, Landwirt aus dem Kreis Paderborn

Feuer für mehr Nährstoffe im Münsterland

Karl-Wilhelm Ratte aus dem Münsterland nutzt seinen alten Mais, um daraus Kohle zu gewinnen.