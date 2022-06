Trinkwasserampel steht auf Rot

Den Pool befüllen, den Hof reinigen und den Garten bewässern – darauf sollen die Menschen in Löhne, Hüllhorst, Hille und Bad Oeynhausen nun dringend verzichten. Die Trinkwasserampel, die die Verfügbarkeit von Wasser anzeigt, stehe ab sofort auf Rot, meldet der "Wasserbeschaffungsverband Am Wiehen" am Freitag (24.06.2022).

Hitze als Hauptursache

Durch die Hitze und den wenigen Regen sei der Wasserstand im Hochbehälter in Bergkirchen außerordentlich niedrig, so der Wasserbeschaffungsverband. Hinzu komme ein Rohrbruch in Bad Oeynhausen, bei dem viel Wasser verloren gegangen sei sowie Probleme mit Vorlieferanten. Die Förderung von Trinkwasser laufe an der Grenze des technisch Möglichen.