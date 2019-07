In Brilon hängt ein fünf Meter großer, knallroter Acrylkranz zwischen Fichten, auf dem Waldskulpturenweg stehen riesige Kunstwerke mitten im Wald und fast überall in der Region sind Info-Tafeln zu finden, die über Geschichte und Natur informieren: Der Wald in Südwestfalen wird für Wanderer immer mehr aufgepeppt.

Um die 50 Themenwege gibt es mittlerweile in Südwestfalen. Ein großer Teil davon ist in den letzten Jahren entstanden, einige auch mit Geld aus dem Leader-Förderprogramm. Ein Beispiel dafür sind die "Giershagener Bergbauspuren", denen Wanderer in dem Marsberger Ortsteil folgen können.