In Lienen haben am Freitagabend (21.02.2020) mehrere hundert Menschen an einem Gedenkgottesdienst für den Feuerwehrmann teilgenommen, der zwei Wochen zuvor bei einer Hausexplosion getötet worden war. Wegen der großen Anteilnahme fand die Trauerfeier in einer Reithalle statt.

Anteilnahme aus ganz Deutschland

Aus dem ganzen Münsterland kamen Rettungskräfte zur Trauerfeier

Auf Wunsch der Familie des getöteten Feuerwehrmannes wurde der Gedenkgottesdienst erst eine Woche nach der Beerdigung abgehalten. Viele Teilnehmer waren Angehörige verschiedener Rettungsdienste aus dem ganzen Münsterland. Nach dem Tod des freiwilligen Feuerwehrmannes waren Beileidsbekundungen aus dem ganzen Bundesgebiet eingetroffen.

Explosion durch Gasflasche

Der 19-Jährige hatte gemeinsam mit einem Kameraden ein gutes Dutzend Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert, weil es nach Gas roch. Als er zur letzten Kontrolle in den Keller ging, zündete das Gas. Der junge Feuerwehrmann wurde durch einstürzende Mauern erschlagen, sechs Kameraden wurden zum Teil schwer verletzt.