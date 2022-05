Seitdem widmet sich Jasmin ihrem Alltag. Ihr größter Wunsch - Normalität und Struktur. Jasmin möchte sich entfalten, als Frau innerhalb der Gesellschaft akzeptiert werden. Doch genau das entpuppt sich als nächste große Hürde. Im WDR -Interview erzählt sie uns, welche Erfahrungen sie macht und warum Diversität so wichtig ist.

WDR : Jasmin, was glaubst du - wie sieht dich die Gesellschaft ?

Jasmin Zimmermann: Teilweise als Mann, teilweise als Frau. Im Großen und Ganzen als undefinierbar. Manchmal habe ich das Gefühl: egal, wie viele Schritte ich laufe, gesellschaftlich werde ich mich einfach nicht weiter entwickeln. Es gibt einfach immer Menschen, die mich auf das reduzieren, was sie in mir sehen wollen. Und das ist eben die Transidentität.

WDR : Wie siehst du dich?

Zimmermann: Ich sehe mich selbst. Mittlerweile eine junge Frau. Mein Gesicht ist mit Früher noch zu vergleichen, aber man erkennt es nicht wieder. Und doch habe ich in den Augen der Gesellschaft noch Ecken und Kanten, die mich nicht als Frau definieren. Wir leben leider immer noch in einer Gesellschaft, in der soziale Medien, Magazine etc . definieren, wie eine Frau auszusehen hat und da passe ich nun mal nicht rein.

WDR : Das Thema Diversität hat in den vergangenen Jahren doch viel mehr an Bedeutung gewonnen.

Zimmermann: Ja das stimmt. Wir haben uns innerhalb der Gesellschaft in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Tabuthemen werden endlich angesprochen, sexuelle Aufklärung findet statt. Trotzdem dürfen wir nicht denken, dass nur weil der Begriff der Diversität genutzt wird, die komplette Gesellschaft toleranter wird. Es ist ein Prozess, den viele Menschen einfach nicht gehen wollen.