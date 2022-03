Gleise im Münsterland für Schwertransport zersägt

Die Firma Amprion errichtet in Legden eine Kabelübergabestation. Dafür werden drei tonnenschwere Transformatoren, auch Drosseln genannt, benötigt. Der erste dieser 220 Tonnen schweren Transformatoren war am Dienstagabend per Zugtransport zunächst am Bahnhof von Rosendahl eingetroffen.

Für den Transport wurde ein eigenes Abstellgleis gebaut

Um die "Drossel" über Nacht am Bahnhof in Rosendahl abstellen und dort später auf Lkw umladen zu können, hat die Firma Amprion ein ganz neues Abstellgleis gebaut. Nötig war ein besonderer Unterbau, um den schweren Transformator überhaupt tragen zu können. Allerdings hat das Sonderabstellgleis keinen eigenen Anschluss ans Schienennetz.

Schienenstrecke aufgetrennt

Das Gleis musste zersägt werden

Deswegen mussten in der Nacht zu Mittwoch die Gleise in Rosendahl zersägt und von der Strecke ein provisorischer Zugang auf das Abstellgleis gelegt werden. Nachdem der tonnenschwere Kasten dort abgestellt war, wurde das Provisorium wieder abgebaut und die alte Verbindung wieder hergestellt, damit morgens der reguläre Verkehr auf der Strecke wieder laufen konnte.

Weichenanlage zu teuer

Die Gleise mussten umgelegt werden

Das gleiche wird sich Ende des Monats und Anfang April wiederholen, wenn die anderen beiden Transformatoren nach Legden gebracht werden sollen. Trotzdem wurde keine Weiche gebaut, denn die müsste gewartet und etwa alle zehn Jahre saniert werden, würde dort aber in Zukunft gar nicht mehr gebraucht.

Brücke überbaut

Am Mittwoch konnte umgeladen werden

Die Umladung der Transformatoren vom abgestellten Waggon auf den Schwertransport- Lkw dauerte mehrere Stunden. Mit dem ging es dann in der Nacht zu Donnerstag auf die letzten rund neun Kilometer zur Amprion-Baustelle in Legden. Dafür musste unter anderem nochmal eine Brücke überbaut werden, weil sie der Belastung sonst nicht standgehalten hätte.

Erdkabel für Windstrom aus dem Norden

Der tonnenschwere Transformator wird für ein Erdkabel benötigt

Die Kabelübergabestation in Legden-Asbeck ist Teil der Stromtrasse von Emsland bis nach Wesel. Die Transformatoren sind notwendig, um den Windstrom aus dem Norden in Legden von den Hochspannungs-Freileitungen in einen fünf Kilometer-langen Erdkabelabschnitt leiten zu können. Die Planung für das Großprojekt hat über ein Jahr gedauert.