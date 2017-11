Zwei Verkehrstote im Münsterland

In Lengerich überfuhr in der Nacht ein 18-jähriger Autofahrer einen Fußgänger, der mitten auf der Straße lag. Warum der 40-Jährige sich dort befand, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

In derselben Nacht kam in Heek ein 31-Jähriger mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen ein Baum. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen.

Stand: 26.11.2017, 13:57