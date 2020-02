Tote Frau in Bielefeld gefunden

Am Mittwochmorgen (12.02.2020) ist im Bielefelder Osten eine Leiche entdeckt worden. Spaziergänger hatten die Frau gegen 8 Uhr in der Nähe der Müllverbrennungsanlage in einem Gebüsch am Straßenrand gefunden.

Spurensuche läuft

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert derzeit Spuren. Im Einsatz sind auch Kollegen einer Hundertschaft und Diensthunde, um das Gelände abzusuchen, teilte ein Sprecher mit. Sie schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Stand: 12.02.2020, 14:23