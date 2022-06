Luftwirbel in Ostwestfalen: Was macht der Teufel im Heu?

Zuerst sind es nur einige Halme, die durch die Luft tanzen - wenig später hat sich das laue Lüftchen auf dem Feld in Delbrück (Kreis Paderborn) in einen starken Wirbelwind verwandelt, der immer mehr Heu vom Boden ansaugt und in schnelle Drehung versetzt. Hat Kerstin Städtler mit ihrer Handykamera etwa einen Mini-Tornado dokumentiert - mitten in Ostwestfalen?

Wetterexperte: Grund ist eine "Thermikblase"