Tönnies: Alle Produktionsbereiche wieder am Start

Vorausgegangen war eine Begehung von Gutachtern und Experten und Abstimmungsgespräche mit allen beteiligten Behörden. Das Hygienekonzept, aufgerüstete Filteranlagen, erhöhte Frischluftzufuhr und die vorgegeben Installationen wie Trennelemente aus Plexiglas wurden geprüft. Das erhöhte Infektionsrisiko konnte laut Stadt " nachweislich minimiert werden ".

Wohnen und Transport der Werkvertragsarbeiter

Auch für die Werkvertragsarbeiter soll sich einiges ändern: Die Wohnraumkontrollen werden verstärkt, falls die Räumlichkeiten in den Bereich der Arbeitsstättenverordnung fallen. Die Wohnraumbewirtschaftung wird mittelfristig eine eigens dafür zu gründende Gesellschaft übernehmen. Die Mitarbeiterbeförderung wird optimiert: Je Fahrzeugtyp ist eine maximale Personenanzahl vorgegeben. Außerdem soll eine Datenbank für Adressen der Beschäftigen entstehen.

Mehr Tests und Hygiene-Schulungen

Alle Produktionsbeschäftigten werden in einem Zelt am Werkseingang zweimal wöchentlich, Reiserückkehrer täglich, getestet. Der automatische Temperaturscanner wird zu Schichtbeginn ergänzt um einen ärztlichen Check aller am Drehkreuz eintreffenden Mitarbeiter. Die sollen außerdem geschult werden - unter anderem was das Tragen eines medizinischen, dreilagigen Mund-Nasen-Schutzes angeht: Der ist in allen Betriebsgebäuden Pflicht. Außerdem sollen Vorhänge eine Trennung der Mitarbeiter bewirken. Die Arbeitsplätze haben einen Mindestabstands von 1,5 Metern voneinander.

Sozialräume und betriebliche Wegeführung

Alle Mitarbeiter eines Teilbereiches sollen ihren separaten Kantinenbereich nutzen. Es gibt gestaffelte Pausenzeiten, so dass sich Belegschaften unterschiedlicher Arbeitsbereiche nicht vermischen. Die Laufwege vom Werkseingang bis zum Arbeitsplatz wurden in einem Einbahn-System festgelegt, die Schichzeiten gestaffelt.