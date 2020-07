Tönnies-Konzern sucht Mitarbeiter-Wohnungen

Nachdem der Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zukünftig Arbeiter im Unternehmen selbst anstellen will, äußert sich Unternehmenssprecher Dr. André Vielstädte im Gespräch mit dem WDR zu den Absichten, für die Arbeiter Wohnraum zu schaffen .

Wohnraum für Mitarbeiter gesucht