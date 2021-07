Streit um Zitat: Tönnies-Klage gegen Caritas-Vorstand abgewiesen

In dem Artikel war fälschlicherweise geschrieben worden, dass in einem bestimmten Gebäude in Rietberg Tönnies-Beschäftigte untergebracht waren. Der Zeitungsreporter habe sich nicht mehr genau erinnern können, was er bei dem Telefonat mit Brüggenjürgen notiert habe, sagte der Justisprecher weiter.

Konkreter Auslöser für den juristischen Streit war ein Zeitungsartikel vom Juli 2020. Volker Brüggenjürgen vom Caritas-Verband für den Kreis Gütersloh wird darin damit zitiert, dass in einem Haus in Rietberg drei Männer in einem verkommenen, 15 Quadratmeter kleinen Zimmer für 960 Euro Miete wohnen würden. Das soll er dem Verfasser des Artikels am Telefon gesagt haben – Bezug nehmend auf bulgarische Tönnies-Mitarbeiter. Am Tag danach greifen zwei andere Zeitungen das Zitat auf.

Brüggenjürgen spricht von Irrtum

Als wenige Tage später ein Tönnies-Sprecher bei Caritas-Vorstand Volker Brüggenjürgen per Mail genauere Umstände erfragen will, weil man sich um den Fall kümmern wolle, antwortet der sinngemäß, dass es sich um einen Irrtum der Zeitung handeln müsse.

Er habe gegenüber Medienvertretern klar gemacht, dass es sich in diesem Fall um Werkvertragsarbeiter bei einem Logistik-Unternehmen aus der Möbelbranche handele.

Klage nach Unterlassungsforderung

Weil aber der Autor des Artikels dabei bleibt, Brüggenjürgen habe am Telefon von Tönnies-Beschäftigten gesprochen, bekommt der Caritas-Vorstand im August Post von einer durch Tönnies beauftragten Rechtsanwaltskanzlei. Er wird aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben.

Brüggenjürgen weigert sich, im September 2020 folgt die Klage von Tönnies.