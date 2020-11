Kreis Gütersloh: Tönnies will wieder mehr schlachten

Der Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nimmt eine weitere Zerlegestraße für Schweine in Betrieb. Wenn diese neue Abteilung voll ausgelastet ist, will Tönnies in seinem Hauptwerk wieder 25.000 Schweine pro Tag schlachten – so viele wie vor der Corona-Krise.

Laut Tönnies sind die notwendigen Erst-Genehmigungen vom Land eingegangen, um den Probebetrieb starten zu können. Pro Tag können demnach rund 8.000 Schweine mehr geschlachtet werden als zuletzt. Jetzt werden Hygiene- und Arbeitsschutzexperten die neue Zerlegung im laufenden Betrieb begutachten und möglicherweise noch Nachbesserungen fordern.

Von Landwirten lange gefordert

Die neue Schweinezerlegung findet in einem Teil des Werkes statt, wo bis Ende vergangenen Jahres noch Rinder zerlegt wurden. 200 Mitarbeiter sollen in der neuen Abteilung arbeiten. Die Rinderzerlegung war im Sommer in ein Werk in Niedersachsen verlegt worden.

Die Schweinezüchter in der Region begrüßen die Ausweitung der Schlachtkapazitäten. Noch immer stünden mehrere zehntausend Schweine zuviel in den Ställen.