Clemens Tönnies räumt Fehler im Umgang mit Beschäftigten ein

Kritik an Tönnies wegen Arbeitsbedingungen

Der Konzern stand im vergangen Jahr stark in der Kritik: zunächst nach einem großen Corona-Ausbruch in der Belegschaft, dann wegen den Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche sowie der Unterbringung der ausländischen Arbeitskräfte. Mit Beginn des Jahres 2021 hat die Bundesregierung Werksverträge in Kernbereichen der Fleischindustrie verboten.