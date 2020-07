Tönnies: Arbeitsschutz stoppte Schlachtung - Probebetrieb in Zerlegung

Sprecher: Seit Jahren Praxis und nie beanstandet

Diese Konstruktion sei schon seit fast 20 Jahren Praxis und bei den bisherigen Kontrollen nie beanstandet worden, sagte ein Unternehmenssprecher dem WDR . Jetzt sah die Behörde aber wohl ein Problem der Arbeitssicherheit, was das Unternehmen sehr verwundere, so der Sprecher weiter.

Die Umrüstung sei schon in der Nacht vorgenommen worden. An einigen Stellen werden die Mitarbeitenden jetzt mit Brustgurten gesichert, außerdem wurden Fußkanten an die Podeste montiert. Am Freitagmorgen folgte dann die Abnahme durch die Behörden und die Erlaubnis, die Schlachtung wieder anlaufen zu lassen. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit. Einige der am Vortag angelieferten Schweine befänden sich noch auf dem Gelände. Sie können nun geschlachtet werden, so der Unternehmenssprecher.