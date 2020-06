Der Kreis Gütersloh schafft Unterkünfte für coronainfizierte Mitarbeiter der Firma Tönnies, um diese von Nichtinfizierten räumlich zu trennen. Mit Hilfe des THW s wurden am Wochenende einige der seit einem Jahr leerstehenden Häuser der britischen Streitkräfte in Gütersloh hergerichtet.

Britenhäuser eignen sich für 500 Personen

In der ehemaligen Wohnsiedlung in der Gütersloher Töpferstraße mit insgesamt 76 Wohneinheiten schließen Mitarbeiter der Stadt Gütersloh am Montag (29.06.2020) Wasser und Gas wieder an. Dort können im Bedarfsfall bis zu 500 Personen untergebracht werden. Das Technische Hilfswerk hat bereits Betten eingelagert.

„ Wir sind in der Planung und Vorbereitung, ohne dass wir jetzt schon sagen können, wann wir diese Option umsetzen “, erklärte Krisenstabsleiter Frank Scheffer. Im Bedarfsfall werde die Unterbringung nach Prioritäten vorgenommen, um zum Beispiel Familien nicht zu trennen.

Unterbringungen auch in Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück

Der Krisenstab ist auf der Suche nach weiteren geeigneten Liegenschaften auch in Herzebrock-Clarholz fündig geworden. Etwa 80 Personen könnten in einem ehemaligen Bürogebäude im Industriegebiet unterkommen, in dem zuvor auch schon Flüchtende untergebracht wurden. Die dritte Unterbringung ist in einem Motel in Rheda-Wiedenbrück möglich. Hier könnten etwa 60 Personen Platz finden.