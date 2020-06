Schulen im Kreis Gütersloh wieder zu: "Das macht mich wütend"

Nach mehr als 650 neuen Corona-Infektionen beim Fleischverarbeiter Tönnies dürfen Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh ab Donnerstag (18.06.2020) nur noch eine Notbetreuung anbieten. Bei Tönnies dagegen läuft die Produktion erst einmal weiter.

Betrieb bei Tönnies läuft weiter

Am Mittwochabend (17.06.2020) sind mehrere hundert Beschäftigte zur Spätschicht erschienen. Sie sollen das in den Kühlhäusern gelagerte Fleisch verarbeiten. Das geschehe in Absprache mit dem Gesundheitsamt, sagte ein Konzernsprecher. Dies könne zwei Tagen dauern, also bis einschließlich Freitag. Erst dann werde das Werk komplett geschlossen.

Schulen und Kitas ab Donnerstag zu

Die Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh sind dagegen ab Donnerstag geschlossen. Eltern, Lehrer und Betreuer sind verärgert, viele Kinder enttäuscht. Schließlich hatte der reguläre Unterricht erst vor zwei Tagen, am vergangenen Montag, wieder begonnen. An der Grundschule Kattenstroth in Gütersloh lief das mit 140 Schülern fast reibungslos.

Grundschulen und Kitas ausgebremst

Zwei Tage später die Vollbremsung. "Das macht mich gerade für die Kinder sehr wütend. Sie haben versucht, sich an die Regeln zu halten. Und wir haben am Montag gesehen, wie toll das funktioniert" , sagte Schulleiterin Heike Neef dem WDR.

Abschlussfeiern fallen aus

Eigentlich sollten die Viertklässler diesen Freitag ihre Abschlussfeier haben. Jetzt wird die Schulleiterin persönlich gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen alle 40 Abschluss-Kinder einzeln zuhause besuchen und sie verabschieden.