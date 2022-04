Tödlicher Arbeitsunfall in Siegener Industriebetrieb

In einer Grubenanlage in Siegen ist es am Sonntagabend (10.04.2022) zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Arbeiter sollte eine Grube reinigen, in der mit Unterdruck Stahl gehärtet wird. Als er mit der Arbeit beginnen wollte, sackte er in sich zusammen.

Mehrere Arbeiter kollabieren

Ein Mitarbeiter bemerkte das und wollte ihm zur Hilfe eilen. Er stieg in die Anlage und sank ebenfalls zu Boden. Genauso spielte es sich bei einem dritten Mitarbeiter ab, der seinen Kollegen helfen wollte.